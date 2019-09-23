Медведев сравнил финал турнира в Петербурге и финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу на турнире SPb Open.

По словам Медведева, морально ему было непросто. Теннисист подчеркнул, что если бы он приехал, как многие думали, просто поторговать лицом, ему было бы неважно — выиграл он или проиграл, однако Медведев сразу сказал, что едет за победой, поэтому во всех матчах ему было тяжело.

«Даже в финале я играл с неудобным для себя соперником. Доволен тем, что встреча получилась лёгкой. Перед матчем нервы были сопоставимы с теми, что были перед финалом US Open», — сказал Медведев, слова которого приводит пресс-служба SPb Open.