Не одним UFC ограничиваются единоборства в России. Бокс, борьба, дзюдо — во всех этих видах российские спортсмены если не держат пальму первенства, то составляют серьёзную конкуренцию для всех. Каково положение дел у наших бойцов — в обзоре Nevasport.

Чемпионат мира по боксу состоялся в Екатеринбурге и оказался весьма успешным турниром для россиян — наша сборная заняла на Урале второе общекомандное место, пропустив на первую строчку только сборную Узбекистана. Сборная России завоевала три золотые и одну бронзовую медаль. Первые места в своих весовых категориях заняли Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Третье место в весе свыше 91 кг занял Максим Бабанин. Еще четырем боксерам не удалось попасть в тройку сильнейших. Трое из них, Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг) и Георгий Кушиташвили (до 81 кг) вылетели на стадии четвертьфинала, а Василий Егоров (до 52 кг) закончил турнир в 1/8 финала. Стоит отметить, что сборная Украины решила не везти в Екатеринбург своих сильнейших спортсменов. Официальная причина — желание сосредоточить внимание лидеров команды на подготовке к отборочным соревнованиям на Игры в Токио. Неофициальная и так понятна.

На чемпионате мира по борьбе наши успехи еще лучше: сборная России завоевала девять золотых медалей. Турнир, который состоялся в столице Казахстана, Нур-Султане, был предолимпийским. В вольной борьбе у нас пять золотых наград, одна серебряная и две бронзовых. В греко-римской — два золота и три серебра. А в вольной борьбе среди женщин на счету наших спортсменок два золота, одно серебро и одна бронза. Однако есть еще двое россиян, которым удалось завоевать награды на ЧМ по борьбе. Правда, представляли они другие страны. Уроженка Новосибирской области Валентина Исламова выступала за Казахстан и стала бронзовым призером в категории до 50 кг, а дагестанец Зелимхан Хаджиев в составе сборной Франции взял бронзу в вольной борьбе категории до 74 кг.

Самый интригующий поединок состоялся в последний день турнира, когда проходили бои между борцами-вольниками в категории до 97 килограмм. В финале россиянин Абдулрашид Садулаев противостоял азербайджанцу Шарифу Шарифову, который неожиданно выбил из сетки представителя США Кайла Снайдера. Бой не вышел зрелищным, Садулаев без проблем одолел Шарифова со счетом 4:0.