Женская сборная России по волейболу обыграла команду Аргентины на Кубке мира в Японии. Матч прошел в городе Тояма на стадионе «Тояма Сити Гимназиум».

Подопечные Серджио Бузато разгромили аргентинок со счетом 3:0. Первая партия завершилась со счетом 25:21 в пользу сборной России, затем Аргентина начала уступать значительнее и вторую партию проиграла со счетом 16:25. Третья партия закончилась со счетом 25:21.

Победа над Аргентиной стала шестой для сборной России в семи матчах на турнире. Сейчас россиянки занимают третье место в турнирной таблице, столько же очков и у команды Нидерландов. Лидирует команда Китая с 20-ю очками.

Завтра, 24 сентября, команде России предстоит сыграть против сборной Нидерландов. Встреча пройдет в Тояме, начало запланировано на 12:00 по московскому времени.