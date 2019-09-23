Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов может покинуть свой пост уже на этой неделе. Об этом сообщает портал «Рейтинг Букмекеров».

По информации СМИ, если команда под руководством Кононова вылетит в 1/16 финала Кубка России, то тренер в команде может смениться. В среду, 25 сентября, «Спартак» проведет матч против клуба «КамАЗ» из Набережных Челнов.

Также «Рейтинг Букмекеров» сообщил, что сейчас на пост главного тренера «Спартака» рассматривается кандидатура Дмитрия Парфенова из «Урала».

Напомним, в августе «Спартак» не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, а затем потерпел три поражения подряд в чемпионате России. В 8-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» дома с минимальным счетом уступил «Зениту», а затем проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2. В минувшем туре «Спартак» уступил «Уфе» благодаря автоголу Николая Рассказова.