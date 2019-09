Американский боец ММА, бывший временный чемпион UFC Дастин Порье вызвался на поединок с Тони Фергюсоном, если тот не сможет подраться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

В своем «Твиттере» Тони Фергюсон обратился к руководителю UFC Дана Уайту и Хабибу Нурмагомедову, попросив провести их бой 14 декабря на турнире UFC 244.

«Если он не сможет этого сделать, то я готов», — написал Порье в ответ на сообщение Фергюсона.

If he can’t make it. I can

— The Diamond (@DustinPoirier) September 23, 2019