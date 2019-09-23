Россиянки показали свое высшее мастерство на Чемпионате мира по художественной гимнастике-2019. Этот чемпионат зажег новое имя: 24-летняя Екатерина Селезнева, неожиданно заменившая Александру Солдатову, завоевала две золотых и одну бронзовую медаль и стала двукратной чемпионкой мира.

Порадовала своих поклонников восьмикратная чемпионка мира Дина Аверина. Россиянка завоевала две золотые медали в упражнениях с булавами и лентой и стала победительницей индивидуального многоборья. Арина Аверина покорила всех упражнением с мячом и выполнила потрясающую и сложную программу с булавами, за которую получила высший балл. Выступления этой гимнастки всегда характеризуются виртуозными элементами и красивыми костюмами.

Главными конкурентками россиянок стали спортсменки из Израиля, Украины и Белоруссии. Внимание болельщиков было приковано и к групповому выступлению наших гимнасток. Команда вышла на ковер с яркими оранжевыми мячами, что достаточно нестандартно. Упражнение было выполнено в высоком темпе со сложнейшими бросками и потрясающими синхронными элементами.

На церемонии закрытия чемпионата президент Международной Федерации гимнастики Моринари Ватанабе поблагодарил официального посла соревнований Яну Батыршину за вклад в художественную гимнастику и передачу опыта молодым поколениям.

Автор текста: эксперт по художественной гимнастике Наталья Фомина