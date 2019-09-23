Президент Национального олимпийского комитета Норвегии Берит Кьёлл поделилась мнением насчет подозрений WADA в том, что РУСАДА манипулировала данными московской лаборатории. Слова специалистки приводит норвежский портал Dagbladet.

По словам Кьёлл, НОК Норвегии уже выражал обеспокоенность в связи с возможно подделкой данных Московской лаборатории. «Если информация подтвердится, это станет предательством по отношению к борцам за чистый спорт. Однако мы не будем давать новые комментарии по этой ситуации до официального заявления WADA», — сообщила Кьёлл.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что WADA имеет вопросы к РУСАДА, поскольку есть несовпадения базы данных Московской лаборатории и той базы, которая была предоставлена WADA информатором Григорием Родченковым.