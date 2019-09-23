Российский хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, почему выбрал Евгению Медведеву главной героиней своего нового шоу «Волшебник страны Оз».

Слова Авербуха приводит портал «Спорт-Экспресс». Авербух заявил, что о сказке «Волшебник Страны ОЗ» думал уже давно. В сюжете постановщику нравится, что путешествие проходит по разными мирам.

«Когда оказалось возможным наше сотрудничество с Женей Медведевой, то пазл сложился, сразу стало понятно, что она станет прекрасной Дороти, которая идет по своей дороге, также как Женя идет по своей спортивной судьбе», — сказал Авербух.

Постановки «Волшебника страны Оз» будут проходить в Москве на «ЦСКА-Арене» с 30 декабря по 7 января, билеты на шоу уже поступили в продажу.