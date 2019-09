Мексиканский боксер-тяжеловес, чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF Энди Руис случайно ударил собственного тренера при подготовке к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Видео с тренировочного занятия опубликовал журналист Daily Express и Daily Star Чисанга Малата. Вместо того, чтобы попасть в пэд, Руис попал специалисту в голову.

Тренер выдержал натиск спортсмена и после такого удара смог устоять на ногах.

Andy Ruiz Jr absolutely nailed his pad holder with a vicious left hook during a recent training session for his rematch with Anthony Joshua.

This guy has got some chin on him to be still standing after taking that shot flush.#boxing pic.twitter.com/9m3FrfD40Q

— Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) September 23, 2019