Четырнадцать российских легкоатлетов не смогли получить нейтральный статус для выступления на международных стартах из-за того, что по ним ведет расследование WADA.

Информация об этом появилась на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики. В качестве причины отказа стоят ведущиеся в отношении данных спортсменов расследования, связанные с перепроверкой базы LIMS московской лаборатории.

WADA ведет расследование в отношении Анны Авдеевой (толкание ядра), Александры Гуляевой (800, 1500м), Алены Гордеевой (толкание ядра), Ангелины Жук-Красновой (прыжок с шестом), Антонины Кривошапки (400 м), Екатерины Коневой (прыжок в длину, тройной прыжок), Дарьи Нидбайкиной (тройной прыжок), Константина Плохотникова (1500 м, 3000 с/п), Евгении Соловьевой (толкание ядра), Екатерины Строковой (метание диска), Анны Чичеровой (прыжок в высоту), Максима Якушева (3000 м с/п), Елены Лашмановой (спортивная ходьба), Екатерины Завьяловой (800, 1500 м).

Отметим, WADА дала российской стороне 3 недели на объяснение несоответствий данных.