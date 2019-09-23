Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков дал комментарий по поводу заявления WADA о расследовании несоответствия данных московской лаборатории и базы данных, предоставленной информатором агентства.

Слова Пескова цитирует агентство ТАСС. «Мы знаем, что у WADA действительно есть ряд вопросов, сейчас установлен срок три недели для подготовки ответа на эти вопросы. В течение этих трех недель просто нужно подождать», — сообщил Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что Кремль не связывается с WADA по этой теме. «Это вопрос, который касается спортивных властей РФ, именно там и будет готовиться ответ», — сказал Песков.

Напомним, ранее Nevasport писал о том, что из-за расследования WADA нейтральный статус не смогли получить четырнадцать российских легкоатлетов.