Календарь еврокубков для российских клубов уже давно сверстан, и болельщики активно приобретают билеты на футбол.

Дома на групповом этапе Лиги чемпионов «Зениту» предстоит сыграть с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпцигом». За 500 рублей можно купить билеты на места с ограниченной видимостью, цены на обычные билеты начинаются от 1000 рублей. Место на центральном секторе нижнего уровня обойдется в 4 тысячи рублей. За 18 тысяч можно приобрести место в бизнес-клубе или ложе.

Московский «Локомотив» почти распродал билеты на Лигу чемпионов: на матч с «Ювентусом» уже оформлен солд-аут, но еще можно приобрести билеты на «Атлетико» (матч 1 октября) — за 1200 и 1500 рублей, а также на «Байер» (матч 26 ноября) — за 700, 900 и 1800 рублей.

На ЦСКА в Лиге Европы ценник довольно высок, однако только на первый взгляд: армейцы продают сразу абонементы на три матча. Начальная стоимость 2100 рублей, конечная — 7500 рублей. На групповом этапе ЦСКА сыграет с «Эспаньолом», «Ференцварошем» и «Лудогорцем».

«Краснодар» в Лиге Европы тоже продает билеты пакетами: цены начинаются от 1500 рублей за три матча до 9000 (бизнес-обслуживание). Также в продаже есть пакеты VIP за 15 тысяч.