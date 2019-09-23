Московский футбольный клуб «Динамо» заявил о том, что главный тренер команды Дмитрий Хохлов продолжит работу с игроками до зимней паузы. Информация появилась на официальном сайте клуба.

Высказать клубную позицию было решено из-за большого количества слухов и домыслов.

«Мы доверили руководство командой тренерскому штабу Дмитрия Хохлова и считаем правильным в сложившихся обстоятельствах дать возможность исправить текущую ситуацию, с учётом значительно обновлённого состава», — говорится в заявлении. Клуб считает, что нужно время и терпение, чтобы новички клуба смогли адаптироваться друг к другу и к требованиям тренера.

«Впадать в крайности клуб не намерен, равно как и вести переговоры с другими специалистами, имена которых сейчас так активно муссируются», — отмечено в заявлении. Руководство «Динамо» заявило, что с Дмитрием Хохловым провели беседу об актуальных проблемах клуба.

Напомним, 22 сентября «Динамо» проиграло дома «Сочи» со счетом 2:3.