Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая рассказала о том, как обстоят дела с расследованием WADA по данным из московской лаборатории.

Слова Пахноцкой цитирует портал «Р-Спорт». Пахноцкая подтвердила, что России дали три недели на предоставление объяснений по несостыковкам при проверке базы данных. «Решений кардинальных сегодня, лишаемся мы статуса или нет, не объявлено», — отметила замглавы РУСАДА.

По словам Пахноцкой, на сегодняшний день РУСАДА согласно своей операционной деятельности полностью соответствует кодексу. Замглавы агентства заявила, что за два года организация прошла два аудита, за которые отвечала лично Пахноцкая. «С другой стороны, есть документы – международный кодекс, стандарты – и согласно им РУСАДА является подписантом, и поэтому последствия ложатся на плечи агентства, хотя речь сейчас идет про образцы лаборатории, к которым РУСАДА не имеет никакого отношения – ни к лаборатории, ни к образцам», — заключила замглавы РУСАДА.