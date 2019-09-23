О перспективах раззабивавшегося в «Сочи» Антона Заболотного мнением поделился экс-игрок «Зенита» и бывший тренер «Локомотива» Сергей Герасимец:

Забивать голы — это работа Заболотного. Когда он этого не делал, нужно было бить тревогу. Ничего необычного я в этом не вижу, просто он начал выходить на поле чаще, чем делал это в «Зените». Для нападающего он забил два гола в пяти матчах — неважно. Тот же Жиго в «Спартаке» забил четыре.

Заболотный попал в более привычную для себя среду. Не его вина, что до этого он попал в «Зенит», который не соответствует его уровню. Вы же помните тот бред, который происходил — Артем Дзюба отдается в аренду «Арсеналу», на его место приходит игрок сборной России Антон Заболотный. Ну, как это можно воспринимать с позиции прошлых лет? Это смешно, это бред. Манчини так придумал, неважно. Это бред. Не его вина, что так произошло. Потом оказалось, что Антон Заболотный — это не игрок топ-уровня, не игрок топ-сборной. Это, может быть, игрок уровня ФНЛ, который хотел себя проявить в премьер-лиге. Сейчас он попал в более привычную среду, где футболисты приближены к его уровню. Наверное, и доверия больше, и уважения, самое главное. Поэтому и результат такой, что он уже начал голы забивать. Это отнюдь не значит, что его дорога будет выстлана розами, потому что он не всегда в «Сочи» попадает в состав. Это неплохая команда, хорошо укомплектованная. Им нужны очки, поэтому там просто ему не будет.

Тема Заболотного в прошлом сезоне переросла границу «болельщик — игрок». Заболотный уже стал именем нарицательным, это все перешло границы, было на грани оскорблений и унижений. Для него был один выход — сменить обстановку, не понимаю, почему он так долго на это не решался. Я был уверен, как только он сменит обстановку, дела у него наладятся.

Не считаю, что в «Тосно» Заболотный показывал такой уровень, который позволил бы его пригласить в «Зенит». Его приглашение в «Зенит» — неведомая схема, непонятно кем придуманная. Для того, чтобы тебя пригласили в «Зенит» и убрали из него Дзюбу, я не знаю, кем нужно быть. И не знаю, сколько надо забивать и за кого. «Тосно» был проектом как раз под Заболотного. Он и по духу подходил, и по стилю. Не знаю нападающего, который больше бы подходил «Тосно». Он органически вписывался в эту команду, но это был его потолок. Это отнюдь не значит, что этому игроку нужно было переходить в «Зенит».