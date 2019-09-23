Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 16:13,  23 сентября 2019
Антидопинг
8

Глава ОКР: Перспективы России на играх в Токио — под угрозой

Глава ОКР: Перспективы России на играх в Токио &#8212; под угрозой
Станислав Поздняков Фото: РИА Новости

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с расследованием WADA о несоответствиях в базе данных московской лаборатории.

Слова Позднякова приводит официальный сайт ОКР. «Судя по тому, что на основании доклада комитета по соответствию исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьезная», — отметил Поздняков, добавив, что за три недели российской стороне нужно либо опровергуть все сомнения, либо принять меры по выявлению причастных к манипуляциям.

«В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году», — заключил Поздняков.

Напомним, ранее Nevasport писал о том, что из-за расследования WADA нейтральный статус не смогли получить четырнадцать российских легкоатлетов.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров