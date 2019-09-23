Глава ОКР: Перспективы России на играх в Токио — под угрозой

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с расследованием WADA о несоответствиях в базе данных московской лаборатории.

Слова Позднякова приводит официальный сайт ОКР. «Судя по тому, что на основании доклада комитета по соответствию исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьезная», — отметил Поздняков, добавив, что за три недели российской стороне нужно либо опровергуть все сомнения, либо принять меры по выявлению причастных к манипуляциям.

«В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году», — заключил Поздняков.