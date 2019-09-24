Женская сборная России по волейболу сегодня, 24 сентября, проведет матч против команды Нидерландов на Кубке мира по волейболу в Японии. Встреча пройдет в Тояме на стадионе «Тояма Сити Гимназиум».

Начало встречи назначено на 12:00 по московскому времени.

Эта игра станет уже восьмой для российских волейболисток на Кубке мира. Ранее подопечные Серджио Бузато одержали на турнире шесть побед — над сборными Камеруна, Японии, Южной Кореи, Сербии, Аргентины и Доминиканской Республики. Также на счету россиянок одно поражение — от сборной Китая, лидера турнира.

На данный момент сборная России делит третью-четвертую строчку в турнирной таблице со сборной Нидерландов.

До конца турнира подопечные Серджио Бузато еще сыграют с командами США, Кении и Бразилии.