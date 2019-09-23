Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о расследовании WADA в отношении данных московской лаборатории.

Слова главы СБР приводит портал РИА Новости. По заявлению Драчева, СБР каждый день получает информацию о ситуации WADA и РУСАДА, однако союз должен выполнять ту работу, которую вел изначально.

«Понятно, что проблемы с WADA не только у РУСАДА. Тут еще и министерство спорта РФ надо подключать. Но восстановление СБР — это наш вопрос, мы им занимаемся», — отметил Драчев, добавив, что СБР будет работать в рамках своих полномочий и своей компетенции. «Я бы не ставил вопрос восстановления СБР в зависимость от того, что происходит с РУСАДА. Это параллельные процессы. Если произойдет худшее, мы и к этому должны быть готовы», — сказал Драчев.

Напомним, WADA расследует возможный факт манипуляций с данными московской лаборатории, которые были предоставлены агентству в январе.