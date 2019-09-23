Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказал свое мнение по поводу идеи открытия продаж пива на баскетбольных, хоккейных матчах, а также на волейболе и гандболе.

Слова Иванова цитирует агентство Р-Спорт. «На баскетбольных, хоккейных, волейбольных, гандбольных матчах точно должно продаваться пиво. Здесь другая культура боления, здесь нет фанатов-дебилов, как на футболе, которые все это дело портят», — заявил Иванов, добавив, что надеется на реализацию этой идеи рано или поздно.

По мнению Иванова, в продаже слабоалкогольных напитков нет ничего страшного. «Все же идеально прошло у нас на футбольном чемпионате мира», — отметил почетный президент Единой лиги ВТБ.

Напомним, на матчах чемпионата мира по футболу было разрешено продавать пиво, поскольку у FIFA были заключены спонсорские контракты с определенными брендами. После удачного опыта в российском обществе возобновилась дискуссия по поводу продажи пива на спортивных мероприятиях.