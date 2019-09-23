Казалось бы, допинговый кризис в России миновал: РУСАДА было восстановлено в своих правах, спортсменам пообещали выступление в Токио под своим флагом. Не успели все обрадоваться, как грянул новый шторм, и, судя по всему, он будет не менее сильным.

Россия может остаться без участия в Олимпиаде-2020: рассказываем простым языком и по порядку, что произошло.

Сначала РУСАДА восстановили в правах

В ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство было лишено своих прав, после чего началась борьба за их восстановление. В прошлом году цель была достигнута, для этого нашей стороне пришлось пойти на уступки – в частности, предоставить WADA доступ к Московской антидопинговой лаборатории.

Это было главным критерием для восстановления прав российской организации, но не всё прошло так гладко, как планировалось: сотрудники WADA не сразу смогли получить необходимую информацию. РУСАДА не успело предоставить данные в срок из-за того, что оборудование WADA якобы не имело должной сертификации. По сети сразу же разошлись мемы на эту тему, но вопрос вскоре был решен – после повторного визита WADA получило все сведения.

Конфликт, казалось бы, был исчерпан, но теперь всё начинается сначала.

Теперь РУСАДА вновь лишают прав

Когда до Олимпийских игр в Токио осталось меньше года, вдруг появилась информация о манипуляции РУСАДА с данными, переданными в январе. Скандальную новость вбросил немецкий журналист Хайо Зеппельт – тот самый, который и заварил всю антироссийскую кашу, сняв фильм «Тайны о допинге: как Россия делает своих победителей».

Несмотря на то, что его сведения можно было приравнять к слухам (что и сделали все представители российской стороны, к которым пресса обратилась за комментариями), новость вызвала большой резонанс. Как и многие предыдущие инсайды Зеппельта, этот подтвердился – WADA действительно подозревает РУСАДА в фальсификации сведений.

Сегодня в Токио состоялось заседание исполкома организации, на котором было принято решение инициировать рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА стандартам, причем сделать это в ускоренном режиме. Причина такой меры – несоответствие данных московской лаборатории.

России дали три недели на объяснение произошедшего. Никаких толковых комментариев сейчас услышать нельзя – все твердят одно: в трехнедельный срок предоставим отчет, там и поговорим.

«Давайте говорить объективно: у них возникли вопросы. Наши специалисты готовят ответ, так что подождем. Сейчас рано обсуждать эту тему. Давайте через три недели», — сказал представитель РУСАДА Александр Ивлев.

При этом за наших спортсменов уже взялись довольно плотно: как и ожидалось, первый удар пришелся по многострадальной лёгкой атлетике. Из-за расследования олимпийской чемпионке Анне Чичеровой отказали в получении нейтрального статуса для выступления на международных стартах, под такую же санкцию попали еще 13 легкоатлетов из разных дисциплин.

Конечно, в случае с легкой атлетикой было бы глупо кричать об антироссийском заговоре – допинговая проблема в этой сфере у нас действительно глобальная. Факт, что Виктор Чегин по-прежнему имеет доступ к команде – первое тому подтверждение. Но, как и ранее, в этот раз пострадает колоссальное количество «чистых» невиновных спортсменов.

Даже сейчас непонятно, кто именно и в чем подозревается, о каком конкретно количестве спортсменов идет речь – периодически всплывают разные цифры. Предварительные результаты изучения данных WADA озвучило в июле: агентство сообщило о 578 подозрительных пробах 298 спортсменов. О некоторых наказаниях уже известно – например, на чемпионат мира не пустили лучшего российского штангиста Руслана Албегова. В отношении других подозреваемых, скорее всего, ещё последуют подобные меры.

Если манипуляции с данными в московской лаборатории действительно были, то важный вопрос – когда они производились. Если они являются частью того масштабного конфликта, который уже завершен – это одна проблема, если же российская сторона вновь попыталась обмануть WADA непосредственно при передаче данных – другая, куда более серьезная.

Россия останется без Олимпиады в Токио?

Скорее всего да, если речь идет о выступлении российской команды без каких-либо ограничений – с флагом, гимном и в полном составе. «Наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году», — сказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Если РУСАДА снова лишится прав, тогда таких радостей, как флаг и гимн, нам, разумеется, не видать. Но вряд ли стоит бояться того, что российского представительства в Токио не будет вообще.

Допуск на Олимпиаду – это прерогатива МОК, в то время как WADA и РУСАДА разбираются между собой. Говоря о нынешней ситуации, МОК дал лишь пространный комментарий о соблюдении процедуры. Да, в Пхенчхан-2018 не поехали и «чистые» спортсмены, не допущенные без объяснения причин. Но руководство МОК уже подчеркивало, что свое наказание Россия получила именно во время корейской Олимпиады. Накладывать новые санкции за старые грехи, возможно, и не станут. К тому же, отголоски предыдущих скандалов и так будут присутствовать на играх в Токио – например, российские штангисты будут иметь лишь две квоты, хотя разыгрываемые медали не пересчитать по пальцам.

Не стоит ожидать, что происходящее вообще никак не скажется – в конце концов, новый скандал в преддверии Олимпиады прогнозировали многие. Более того, с опаской ждут и следующий зимний турнир – тренер по фигурному катанию Нина Мозер, например, боится загадывать, что будет через три года.

Скорее всего, удар перед Токио будет точечным – отдельно взятых спортсменов отстранят, отдельно взятых – допустят. Картина будет примерно такой, как в Южной Корее. Однако ещё есть надежда, что отчет РУСАДА удовлетворит WADA, и тогда Россия поедет на Игры без каких-либо препятствий, а вбросы Зеппельта так и останутся вбросами.