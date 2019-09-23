В матче первого круга турнира WTA в Ташкенте российская теннисистка Маргарита Гаспарян встретится с представительницей Швейцарии Штефани Фегеле.

Начало встречи планируется на 8:00 по московскому времени.

В случае победы над Фегеле Гаспарян во втором круге встретится с Данкой Ковинич, которая ранее одержала победу над хозяйкой турнира Сабиной Шариповой в трех сетах — 6:0, 5:7, 6:2.

Ранее Маргарита Гаспарян приняла участие в турнире в Сеуле, где завершила выступление во втором круге поражением от бельгийки Кирстен Флипкенс. В первом круге она обыграла немку Татьяну Марию.

Штефани Фегеле также принимала участие в южнокорейском турнире — она уступила в первом круге австралийке Айле Томлянович в двух сетах.