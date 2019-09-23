Наставник женской сборной России по волейболу Серджио Бузато поделился ожиданиями от предстоящего матча с Нидерландами в рамках Кубка мира.

Сегодня, 23 сентября, россиянки обыграли команду Аргентины и одержали шестую победу на турнире. При этом Бузато отметил, что его подопечные испытывали сложности в атаке, так как соперницы отлично действовали на блоке и в защите.

«Предстоящий матч будет сродни финалу для нас. По этой причине я не думаю, что атаки, подача или приём будут так уж важны. Важно будет играть всем сердцем, со всей страстью и показывать командную работу», — заявил Бузато, слова которого приводит официальный сайт Международной федерации волейбола.

По мнению специалиста, команде нельзя сосредотачиваться лишь на одном компоненте, так как есть риск при этом проиграть во всех остальных. Он подчеркнул, что Голландия — одна из лучших команд в мире не только на словах, но и по статистике.

Напомним, на Кубке мира сборная России сыграла семь матчей и одержала шесть побед, уступив лишь китаянкам. Это первый турнир, который команда проводит под руководством Бузато — ранее он был старшим тренером, но после ухода Вадима Панкова стал временно исполняющим обязанности наставника.