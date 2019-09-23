Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Сергея Карасева на матче между «Зенитом» и «Рубином» в десятом туре РПЛ. Судья отменил три гола в ворота казанского клуба, «Зенит» выиграл со счётом 5:0.

По мнению Егорова, отмена голова «Зенита» — это результат действия VAR, который фиксирует даже миллиметровые офсайды. «Справедливость восторжествовала», — заявил Егоров, слова которого приводит «Чемпионат».

В моменте с забитым Артёмом Дзюбой голом был зафиксирован офсайд Роберта Мака. По мнению нападающего, такие мячи нужно засчитывать. «У Мака чуть-чуть пузо торчало», — сказал Дзюба после встречи. «Кому-то надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало. Но это я так, шутя», — ответил на это Егоров.

Напомним, «Зенит» с 23 очками занимает первое место турнирной таблицы и является единоличным лидером.