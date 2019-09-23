В Японии в рамках группового этапа Кубка мира по регби состоится матч между национальной сборной Самоа и командой России.

Матч между Россией и Самоа начнется в 13:15 по московскому времени, в прямом эфире его покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее россияне потерпели крупное поражение от команды Японии — 10:30.

Российская команда во второй раз принимает участие в мировом первенстве. В этот раз наша сборная попала на турнир благодаря санкциям против Румынии и Испании. В последний раз россияне выступали на Кубке мира в 2011 году, и тогда сборная России не смогла одержать ни одной победы, однако вошла в историю турнира, став самым результативным дебютантом соревнований.

Отметим, 3 октября россияне сыграют против Ирландии, а 9 октября — против Шотландии.