Бригада механиков российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята провела второй по скорости пит-стоп во время гонки на Гран-при Сингапура Формулы-1.

Механикам удалось обслужить болид Квята всего за 2,31 секунды — быстрее справилась только команда Роберта Кубицы, выступающего за «Уильямс». Его пит-стоп занял 2,24 секунды. Третьими по скорости стали механики Макса Ферстаппена из «Ред Булл» — им потребовалось столько же времени, сколько команде Квята, но пит-стоп голландца состоялся позже, чем у россиянина.

Формула-1 опубликовала видео самых быстрых пит-стопов гонки.

DHL FASTEST PIT STOP: SINGAPORE 👀

The @WilliamsRacing crew are in unstoppable form at the moment

On Sunday, they took their fourth @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in a row 👨‍🔧🏆#F1 #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/FrQ8DYRm0U

— Formula 1 (@F1) September 23, 2019