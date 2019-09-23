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  • 18:04,  23 сентября 2019
Регби
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Канадские регбисты нарядились в гейш во время Кубка мира

Канадские регбисты нарядились в гейш во время Кубка мира
Регбийный мяч. Фото: Pixabay.

Регбисты национальной сборной Канады предстали перед публикой в традиционных японских нарядах.

Спортсмены облачились в костюмы гейш, вместо обычной обуви на ногах у них были деревянные ботинки гэты, сверху они были одеты в кимоно. Зрители такое представление оценили.

Напомним, Кубок мира по регби проходит в Японии. Сборная Канады начнет турнир 26 сентября матчем против Италии.

Отметим, сборная России по регби с поражения стартовала на Кубке мира. Россияне уступили сборной Японии со счетом 10:30.

Следующей встречей в рамках группового этапа Кубка мира по регби для сборной России станет матч против команды Самоа. Встреча пройдет во вторник, 24 сентября. Также на групповом этапе турнира россияне сыграют с Ирландией и Шотландией. Завершится турнир 2 ноября.

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