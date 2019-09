Канадские регбисты нарядились в гейш во время Кубка мира

Регбисты национальной сборной Канады предстали перед публикой в традиционных японских нарядах.

Спортсмены облачились в костюмы гейш, вместо обычной обуви на ногах у них были деревянные ботинки гэты, сверху они были одеты в кимоно. Зрители такое представление оценили.

😂🤣😂 The @RugbyCanada team are really embracing the Japanese culture and the locals are loving it #RWC2019 pic.twitter.com/2jgIL10yBz

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 23, 2019