Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила недовольство тем, что Сергей Устюгов рекламирует бренд, под которым выпускает одежду Евгений Дементьев.

«Я не согласна с выбором Устюгова, так как он ассоциируется со спортсменом, который был наказан за нарушение антидопинговых правил. Но Сергей пока не слышит или не хочет этого слышать», — заявила Вяльбе в интервью проекту «На лыжи!».

По мнению специалиста, это странно, когда заслуженный спортсмен, имеющий массу достижений, рекламирует коллегу. При этом Вяльбе подчеркнула, что действия Устюгова не нарушают спонсорскую дисциплину, поэтому ему нельзя предъявить претензии. «Могу только выразить свое мнение», — пояснила специалист

Напомним, ранее Вяльбе сообщила, что у Устюгова возникли небольшие проблемы со спиной.