Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярёв выразил мнение, что несоответствие в данных московской антидопинговой лаборатории могло возникнуть не по вине российской стороны.

Дегтярев считает, что информатор WADA мог предоставить фальшивую копию. «Главный вопрос — вопрос доверия. Например, если есть несоответствие между базами данных РУСАДА и неким экземпляром информатора, то почему вопросы задают опять России, а не беглому жулику и провокатору?» — заявил специалист, слова которого приводит «Р-Спорт».

По его мнению, гораздо более вероятным является то, что WADA получило фальшивую версию документов, так как Россия неукоснительно борется с допингом.

Напомним, сегодня в Токио состоялось заседание исполнительного комитета WADA, на котором было принято решение вновь лишить РУСАДА своих прав. Российской стороне дали три недели для того, чтобы предоставить объяснение произошедшего.