Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поставил лайк под комментарием болельщика, в котором тот сравнил Олега Кононова с мэром Киева Виталием Кличко.

В социальных сетях распространили архивное видео с выступлением Кононова в тот период, когда он ещё не возглавлял «Спартак». Болельщики активно отреагировали на пост и раскритиковали специалиста. «Проиграли игру и что? Ну вызовут вас на ковер руководители, но у вас в голове: что будет дальше?» — говорит Кононов на видео.

«Держите мотивацию от Олега Георгиевича», — шутят болельщики в комментариях. Один из подписчиков сравнил Кононова с Кличко. «Кличко нервно курит с сторонке», — гласит его комментарий. Именно эту запись и лайкнул Цорн.

Напомним, болельщики активно призывают Кононова подать в отставку. На данный момент «Спартак» идет на девятом месте турнирной таблицы, имея в своем активе 14 очков.