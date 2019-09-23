Руис рассказал, с кем подерется, если победит Джошуа

Мексиканский боксер в супертяжелом весе Энди Руис рассказал, с кем хотел бы подраться в случае победы в реванше над Энтони Джошуа.

По словам Руиса, ему не хватает одного чемпионского пояса до звания абсолютного чемпиона мира. Боксер отметил, что это его цель, но он не хочет смотреть за спину Энтони Джошуа. Руис намерен еще раз победить его, поскольку многие критики говорят, что та победа случилась благодаря лаки-панчу.

«Я думаю об унификации, но сначала мне предстоит бой с Энтони Джошуа. После победы я могу побиться с Деонтеем Уайлдером или Тайсоном Фьюри. Мы с Уайлдером в одной команде, поэтому я думаю, что мы сможем договориться без проблем», — сказал Руис, слова которого приводит Sky Sports.