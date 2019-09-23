Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выразил уверенность в том, что вопрос о восстановлении организации в правах будет рассмотрен не позднее октября 2019 года.

Драчев подчеркнул, что СБР донес до IBU свою позицию по всем пунктам, выполнение которых ещё не завершено — в частности, по финансовым выплатам. Специалист добавил, что стороны обсудили несколько вариантов их исполнения. Также он отметил, что заявка СБР на восстановление в правах на октябрьском конгрессе будет подготовлена.

«Мы последовательно выполняем все условия дорожной карты и не видим причин для того, чтобы вопрос нашего восстановления был бы отложен на более поздний срок, чем октябрь 2019 года», — заявил Драчев, слова которого приводит пресс-служба СБР.

Ранее Драчев прокомментировал информацию о расследовании WADA в отношении данных московской лаборатории. По его мнению, сложившаяся ситуация и восстановление СБР — это параллельные процессы.