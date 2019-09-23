Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился ожиданиями от предстоящего матча между СКА и ЦСКА. Армейское дерби состоится сегодня, 23 сентября, и начнется в 19:30.

По мнению Плющева, тот факт, что команды встречаются в регулярном чемпионате максимальное количество раз — это большой плюс для КХЛ. Он отметил, что на такие матчи не стоит делать прогнозы, так как всё решат детали.

» Другое дело, что с точки зрения календаря преимущество действительно у ЦСКА — армейцы Москвы готовились к дерби три дня, тогда как СКА в воскресенье встречался с «Витязем», — сказал Плющев, слова которого приводит Russia-Hockey.

Напомним, СКА и ЦСКА уже успели сыграть в текущем сезоне: 13 сентября московские армейцы в Петербурге одержали разгромную победу со счетом 3:0.