Тренерский штаб СКА во главе с Алексеем Кудашовым назвал состав на матч против московского ЦСКА.

Место в воротах петербургской команды займет Алексей Мельничук, запасным голкипером станет Иван Налимов. Магнус Хелььберг продолжает восстанавливаться после травмы.

В первом звене на лед выйдут Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Сергей Плотников, Андрей Зубарев — Давид Рундблад.

Второе звено: Дмитрий Кагарлицкий — Алексей Бывальцев — Максим Карпов, Артем Зуб — Ярослав Дыбленко.

Третье звено: Наиль Якупов — Ярно Коскиранта — Александр Дергачев, Роман Рукавишников — Данила Галенюк.

Четвертое звено: Василий Подколзин — Йоонас Кемппайнен — Александр Барабанов, Артём Земченок, Андрей Кузьменко.

Матч будет проходить в Санкт-Петербурге сегодня, 23 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.