Тренерский штаб СКА во главе с Алексеем Кудашовым назвал состав на матч против московского ЦСКА.
Место в воротах петербургской команды займет Алексей Мельничук, запасным голкипером станет Иван Налимов. Магнус Хелььберг продолжает восстанавливаться после травмы.
В первом звене на лед выйдут Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Сергей Плотников, Андрей Зубарев — Давид Рундблад.
Второе звено: Дмитрий Кагарлицкий — Алексей Бывальцев — Максим Карпов, Артем Зуб — Ярослав Дыбленко.
Третье звено: Наиль Якупов — Ярно Коскиранта — Александр Дергачев, Роман Рукавишников — Данила Галенюк.
Четвертое звено: Василий Подколзин — Йоонас Кемппайнен — Александр Барабанов, Артём Земченок, Андрей Кузьменко.
Сыграем!
Вперед, наш СКА! #СКАЦСК #hcSKA pic.twitter.com/ws8vikms62
— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 23, 2019
Матч будет проходить в Санкт-Петербурге сегодня, 23 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.
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