Алана Мамаева показала анонс интервью со своим супругом российским футболистом Павлом Мамаевым.

«Интервью с мужем. Скоро», — написала Мамаева на своей странице в «Инстаграме» и опубликовала видеоанонс.

Напомним, 17 сентября Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл вышли на свободу из колонии общего режима в Белгордской области. Спортсмены отбывали наказание за участие в двух драках и находились под стражей с октября прошлого года. Сначала они пребывали в СИЗО «Бутырка», затем летом были этапированы в колонию.

После того, как Мамаев оказался на свободе, «Краснодар» расторг с ним контракт. Сейчас футболист не входит в состав ни одного из клубов и ищет варианты для продолжения карьеры. Известно, что интерес к нему проявляют как минимум два клуба — «Ростов» и «Динамо». Также главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович был готов взять игрока, но губернатор Самарской области выразил запрет.