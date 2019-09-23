Сослать в бэк-офис: Глушаков отреагировал на лайк Цорна в инстаграме

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», отреагировал на информацию о том, что гендиректор «красно-белых» Томас Цорн поставил лайк под комментарием с критикой Олега Кононова.
Цорн оценил комментарий одного из болельщиков, который под архивным видео с выступлением написал: «Кличко нервно курит в сторонке».
«Срочно сослать в бэк-офис», — отреагировал Глушаков, разместив в историях своего «Инстаграма» скриншот публикации в СМИ.
Напомним, болельщики активно призывают Кононова подать в отставку. На данный момент «Спартак» идет на девятом месте турнирной таблицы чемпионата России, имея в своем активе 14 очков после десяти матчей. В 10-м туре «красно-белые» проиграли «Уфе» из-за автогола Николая Рассказова.
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