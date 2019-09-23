В Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца» стартовал хоккейный матч между СКА и ЦСКА. Армейское дерби проходит в рамках регулярного чемпионата КХЛ, прямая трансляция доступна по ссылке.

Ранее главный тренер СКА Алексей Кудашов огласил состав команды на матч.

СКА и ЦСКА уже успели встретиться на старте нынешнего сезона: 13 сентября московские армейцы в Петербурге разгромили СКА со счетом 3:0. Голами отличились Антон Слепышев, Константин Окулов и Сергей Калинин.

Бывший главный тренер сборной России Виталий Плющев выразил мнение, что ЦСКА имеет преимущество в плане календаря, так как москвичи провели три дня отдыха, а петербуржцы накануне сыграли с «Витязем». Армейцы с Невы уступили подольскому клубу со счетом 1:3. До этого петербуржцы на выезде обыграли ХК «Сочи» и московское «Динамо».