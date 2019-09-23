Российский баскетболист Григорий Мотовилов официально стал игроком клуба «Локомотив-Кубань».Как сообщает официальный сайт «железнодорожников», соглашение с Мотовиловым заключено на три года.

Ранее «Известия» сообщали, что у спортсмена был контракт с клубом «Спартак-Приморье», поэтому взамен команда должна получить двух спортсменов из молодежного проекта краснодарского клуба. Одним из них станет разыгрывающий Александр Щербенев, входящий в состав молодежной сборной России.

Напомним, Мотовилов выступил в составе сборной России на чемпионате мира-2019 в Китае, где команда дошла до второго группового этапа, но не смогла пробиться в стадию плей-офф.

Рнее Мотовилов выступал за «Зенит» в период с 2015 по 2018 год и был отдан в аренду в «Урал» и «Зенит-Фарм».