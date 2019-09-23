Футбольные правила могут подвергнуться изменениям: рассматривается вопрос о введении десятиминутных замен для проверки футболистов на сотрясение мозга.

Как сообщает Inside World Football, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может прибегнуть к такой мере с целью обеспечения безопасности игроков. Если возникнет ситуация, в которой у футболиста будет подозреваться сотрясение мозга, он сможет пройти проверку. Чтобы его команда в это время не играла в меньшинстве, на поле выйдет другой игрок.

Подобные правила практикуются в некоторых видах спорта — в американском футболе, крикете и регби.

Как утверждает источник, изменения в правилах могут быть приняты в марте 2020 года. В Шотландии состоится ежегодное заседание IFAB, на котором обсудят данный вопрос.

Напомним, в 10-м туре РПЛ игрок «Зенита» Себастьян Дриусси получил сотрясение мозга.