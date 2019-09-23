Российский баскетболист Григорий Мотовилов поделился эмоциями от перехода в «Локомотив-Кубань». О подписании контракта с игроком клуб официально объявил сегодня, 23 сентября.

Мотовилов подчеркнул, что очень рад присоединиться к составу «Локомотива». «Команда всегда ставит перед собой только самые высокие цели и для меня это новый вызов. Я с нетерпением жду начала сезона, уже не терпится сыграть в новом клубе», — заявил баскетболист, слова которого приводит официальный сайт железнодорожников.

Мотовилов выразил надежду на то, что тренерский штаб «Локо» даст ему возможность дебютировать за команду в товарищеских встречах с «Дарушшафакой» и «Бешикташем». Также игрок отметил, что наслышан о болельщиках своей новой команды, поэтому будет стараться показывать красивый баскетбол.

Напомним, Мотовилов выступил в составе сборной России на чемпионате мира-2019 в Китае, где команда дошла до второго группового этапа, но не смогла пробиться в стадию плей-офф.