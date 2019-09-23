Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Иваном Букиным, восстановилась после травмы.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на слова тренера Александра Свинина. «Саша чувствует себя хорошо. Тренируемся по полной, готовимся к Гран-при», — заявил специалист.

Напомним, Степанова и Букин не приняли участие в контрольных прокатах сборной России из-за травмы партнерши. У спортсменки возникли проблемы с спиной, в нынешнем сезоне пара ещё ни разу не выходила на лёд.

Фигуристы примут участие в двух этапах серии Гран-при: сначала дуэт выступит на Skate America, затем — в Японии на NHK Trophy.