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  • 19:51,  23 сентября 2019
Футбол
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Цорн убрал лайк с комментария со сравнением Кононова с Кличко

Цорн убрал лайк с комментария со сравнением Кононова с Кличко
Олег Кононов. Фото: официальный сайт тульского "Арсенала"

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн убрал свой лайк с комментария, в котором главный тренер «красно-белых» Олег Кононов сравнивался с мэром Киева Виталием Кличко.

Ранее Цорн оценил запись «Кличко нервно курит в сторонке» под архивным видео с выступлением Кононова. Видео сегодня распространили по социальным сетям, после чего болельщики принялись критиковать наставника «Спартака» и шутить над ним.

На то, что Цорн лайкнул комментарий, отреагировал экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков. В прошлом году он поставил лайк критике Массимо Карреры, за что был отправлен в дубль. Сейчас Глушаков защищает цвета грозненского «Ахмата».

Напомним, болельщики активно призывают Кононова подать в отставку. На данный момент «Спартак» идет на девятом месте турнирной таблицы чемпионата России, имея в своем активе 14 очков после десяти матчей. В 10-м туре «красно-белые» проиграли «Уфе» из-за автогола Николая Рассказова.

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