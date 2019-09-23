Цорн убрал лайк с комментария со сравнением Кононова с Кличко

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн убрал свой лайк с комментария, в котором главный тренер «красно-белых» Олег Кононов сравнивался с мэром Киева Виталием Кличко.

Ранее Цорн оценил запись «Кличко нервно курит в сторонке» под архивным видео с выступлением Кононова. Видео сегодня распространили по социальным сетям, после чего болельщики принялись критиковать наставника «Спартака» и шутить над ним.

На то, что Цорн лайкнул комментарий, отреагировал экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков. В прошлом году он поставил лайк критике Массимо Карреры, за что был отправлен в дубль. Сейчас Глушаков защищает цвета грозненского «Ахмата».