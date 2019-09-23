Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал новый допинговый скандал с участием российской стороны. WADA объявило о несоответствии данных московской антидопинговой лаборатории. России дали три недели для того, чтобы предоставить объяснения произошедшего.

«В этой ситуации WADA ничего не требует от РУСАДА, так как РУСАДА не имеет никакого отношения к Московской лаборатории. Они требуют от спортивных властей РФ, лишь от тех лиц, которые курируют Московскую лабораторию», — заявил Ганус, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Специалист подчеркнул, что РУСАДА не имеет никакого отношения к данным лаборатории. По мнению Гануса, если российская сторона откажется взаимодействовать и не даст обоснованные ответы на претензии WADA, то избежать наказания не удастся.

Напомним, ранее глава ОКР Станислав Поздняков выразил опасения, что под угрозу поставлено выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.