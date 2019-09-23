На арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге завершился первый период хоккейного матча между СКА и ЦСКА. Команды обменялись заброшенными шайбами и ушли на перерыв при счёте 1:1.

Открыть счёт удалось игрокам гостей: на 8-й минуте отличился Максим Шалунов, ассистентские очки себе в актив занесли Мэт Робинсон и Константин Окулов. Петербургские армейцы ответили шайбой Владимира Ткачева на 11-й минуте. В роли ассистентов выступили Артем Зуб и Сергей Плотников.

Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, прямая трансляция доступна здесь.

СКА и ЦСКА уже успели встретиться на старте нынешнего сезона: 13 сентября московские армейцы в Петербурге разгромили СКА со счетом 3:0. Голами отличились Антон Слепышев, Константин Окулов и Сергей Калинин.