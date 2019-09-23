Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к четвертой ракетке мира Даниилу Медведеву, одержавшему победу на турнире АТР 250 в Санкт-Петербурге.

На своей странице в «Инстаграме» Дзюба опубликовал совместное фото с теннисистом, сделанное на «Сибур Арене». «Поздравляю с уверенной победой на St.Petersburg Open! И огромное спасибо за приглашение в твой бокс. Было невероятно круто. Удачи и без травм», — подписал футболист под публикацией.

Напомним, в финальном поединке Медведев в двух сетах обыграл представителя Хорватии Борну Чорича. Для россиянина этот титул стал шестым в карьере. Его самым серьезным достижением стала победа на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, которую он одержал минувшим летом. Также Медведев дошел до финала Открытого чемпионата США, где в пятичасовом поединке проиграл второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю.