Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не примет участие в матче пятого тура Серии А против «Брешии».

Тренерский штаб команды во главе с Маурицио Сарри огласил заявку на матч, Роналду в списке не оказалось. Ранее тренер сообщил, что португальца беспокоит небольшое напряжение мышц бедра.

Напомним, в нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в четырех матчах чемпионата Италии, во всех он вышел на поле в стартовом составе. Роналду отметился двумя забитыми голами, один из которых — с пенальти. Также португалец записал на свой счёт одну результативную передачу.

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. После 4 туров «Ювентус» располагается на втором месте турнирной таблицы, имея в своем активе 10 очков. Матч с «Брешией» состоится завтра, 24 сентября, на стадионе «Марио Ригамонти».