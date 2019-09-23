Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов прокомментировал выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на турнире серии Challenger в США. Спортсмены заняли второе место.

По мнению Смирнова, поражение Тарасовой и Морозова стало результатом маленькой осечки, которая вряд ли повторится. Он подчеркнул, что фигуристы были в Европе и вернулись в США за несколько дней до турнира, что тоже могло сыграть свою роль. К тому же, они впервые выступили на соревнованиях под руководством нового тренера — Марины Зуевой.

«Поражение в США – случайность. Я бы даже сказал хороший пинок на старте сезона. Пусть лучше сейчас у них не получается, зато наберут форму к чемпионатам Европы и мира», — заявил Смирнов, слова которого приводит «Спорт бизнес Онлайн».

Также Смирнов ответил на вопрос, идут ли Тарасова и Морозов по пути Евгении Медведевой. «Не думаю. Медведева гораздо моложе, ей сложнее было адаптироваться к новому тренеру и стране», — выразил свое мнение экс-спортсмен.