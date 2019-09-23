В Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца» продолжается армейское дерби между СКА и ЦСКА. Команды ушли на второй перерыв при равном счете — 2:2.

Во втором периоде была заброшены две шайбы, обе — в большинстве. Сначала ворота Алексея Мельничука поразил Максим Шалунов, оформивший дубль. Двухминутным штрафом за грубую игру был наказан Дмитрий Кагарлицкий. Затем дублем отметился игрок СКА Владимир Ткачев, реализовавший численное преимущество всего за пять секунд.

Первые два гола были забиты в первом периоде. На 8-й минуте Шалунов открыл счёт, ассистентские очки себе в актив занесли Мэт Робинсон и Константин Окулов. Петербургские армейцы ответили шайбой Владимира Ткачева на 11-й минуте. В роли ассистентов выступили Артем Зуб и Сергей Плотников.

Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, прямая трансляция доступна здесь.