View this post on Instagram

Позади два турнира!✅ Для себя получил много плюсов , теперь есть понятие над чем можно ещё работать!👍 Спасибо моей команде!!! Начало положено 🤘 Благодарю каждого , за тёплое слово! Обнял. Работаем 😊 #OndrejNepelaMemorial2019 #🥇