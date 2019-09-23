Российский фигурист Дмитрий Алиев оценил свое выступление на двух турнирах серии Challenger — на Lombardia Trophy и мемориале Ондрея Непелы. В Италии Алиев занял второе место, в Словакии одержал победу.

«Позади два турнира! Для себя получил много плюсов , теперь есть понятие над чем можно ещё работать», — написал Алиев на своей странице в «Инстаграме» после победы в Братиславе.

Напомним, на мемориале Ондрея Непелы Алиев набрал 255,32 балла по сумме двух программ. Спортсмен идеально откатал короткую программу, но упал в произвольной. Он стал вторым, но это не помешало россиянину занять итоговое первое место.

В начале сентября Алиев принял участие в контрольных прокатах сборной России, где выступил неудачно.