Хорватская теннисистка Петра Мартич продемонстрировала неприличный жест в адрес своей соперницы. В матче первого круга турнира в Ухане (Китай) спортсменка показала средний палец француженке Кристине Младенович.

Инцидент произошел во втором сете, после того, как Мартич совершила невынужденную ошибку. Возможно, этот жест был адресован не самой Младенович, а её команде на трибунах, которая аплодировала после неудачи хорватки.

Французская теннисистка жест не заметила, но ее команда обратила внимание на поведение Мартич. После этого Младенович отправилась к арбитру, чтобы тот вынес сопернице наказание. Однако рефери никак не отреагировал на инцидент, так как не видел его.

Напомним, на Открытом чемпионате США средний палец показал россиянин Даниил Медведев, однако жест был адресован не сопернику, а болельщикам на трибунах.