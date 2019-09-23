Российская теннисистка Светлана Кузнецова выступит на турнире категории «Премьер» в Пекине, который будет проходить на следующей неделе. Спортсменка получила «уайлд-кард» от организаторов соревнований.

Кузнецова является двукратной чемпионкой данного турнира — она одерживала победы в 2006 и 2009 годах. Также один раз она дошла до финала, где потерпела поражение. Нынешнее выступление в Пекине станет для Кузнецовой одиннадцатым в карьере.

На данный момент Кузнецова располагается на 69-й строчке рейтинга WTA, сейчас она выступает на другом азиатском турнире — в Ухани. В первом круге соревнований россиянка обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Встреча прошла на корте центра «Оптис Валли», первый сет завершился со счетом 6:1, во втором Путинцева снялась после первого гейма. Теннисистки провели на корте около 40 минут.

Помимо Кузнецовой, приглашение на пекинский турнир получила американка Винус Уильямс.